Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в выходные

Ясная погода с кратковременными дождями установится в Москве и Подмосковье в первые дни августа, температура воздуха к выходным поднимется выше 30 градусов.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Погода в течение этой недели будет общепримиряющей для тех москвичей, которые любят жаркую, солнечную погоду, и для тех, кто предпочитает умеренную погоду (...) Теплые ночи, хорошие, летние дни и такая комфортная погода для всех желающих», — цитирует Вильфанда агентство.

По словам синоптика, в ближайшие дни давление в столичном регионе давление будет ниже нормы и приведет к неустойчивости в атмосфере, поэтому в Москве прогнозируется переменная облачность, хотя преобладать будет все же солнечная погода.

Начиная со среды, 2 августа, в городе возможны кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет повышаться: во вторник, 1 августа, ожидается 25 — 27 градусов, в среду и четверг будет от 26 до 27, в пятницу — от 27 до 29, а в субботу, 5 августа, столбики термометров поднимутся до 28 —32 тепла.

Ночные температуры также будут высокими — начиная с ночи на среду в столичном регионе по ночам будет минимум 15 градусов.

Отмечается, что температурный фон в столице, будет выше нормы: во вторник на один градус, в среду и четверг на два-три, а в пятницу и субботу уже на три-четыре градуса.