Рынок облигаций в США на грани обвала

К мнению Питера Шиффа прислушиваются не только в США, но и за рубежом, потому что он – гендиректор и главный экономист Euro Pacific Asset Management и, естественно, многоопытный финансист. Шифф считает, что главе ФРС Джерому Пауэллу придется повышать учетную ставку значительно больше, чем в последние месяцы, после обвала рынка облигаций. По мнению главы Euro Pacific Asset Management, рынку угрожает обвал, который отправит ставки по ипотечным кредитам к 8%, которых в Америке не было без малого четверть века.

Кроме ипотеки, обвал рынка облигаций приведет к резкому росту и без того, мягко говоря, совсем не маленького госдолга США и также пройдется разрушительным ураганом по кредитным портфелям десятков и сотен американских банков.

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С мрачным прогнозом-предупреждением Питер Шифф выступил на прошлой неделе, после того, как ставки по основным долгосрочным гособлигациям – десятилетним 27 июля превысили 4% и спровоцировали массовую распродажу американских ценных бумаг.

В случае прогнозируемого Шиффом обвала до 8% могут взлететь вместе со ставками по ипотечным кредитам и ставки по 30-летним гособлигациям.

«Рынок облигаций на краю крупного обвала,- написал Питер Шифф в микроблоге.- Это не только резко повысит стоимость финансирования госдолга, который составляет сейчас 32,7 трлн долларов, но и окончательно опустошит кредитные портфели уже сильно потрепанных банков».

Ставки по 10-летним облигациям в прошлый четверг поднялись на 15 пунктов и достигли 4,02%. Произошло это после того, как появилось официальное сообщение Минфина США о том, что ВВП страны вырос во втором квартале больше прогнозируемого специалистами. Мощь, продемонстрированная экономикой США, вновь пробудила надежды на то, что ФРС продолжит поднимать учетную ставку, пытаясь снизить инфляцию до целевых 2%.

Главный американский банк на прошлой неделе поднял ставку на 25 базисных пунктов и довел ее до максимальной за 22 года. Пауэлл поднимает ставку с весны прошлого года и довел ее до очень внушительных для США 5,25%.

Последняя распродажа облигаций, а также недавний скачок цен на нефть свидетельствует о том, что замедлившаяся было в последние недели и месяцы инфляция может вновь набрать скорость и еще больше усилить на давление ФРС, которой придется еще больше ужесточать монетарную политику. Что касается нефти, то нефтяные фьючерсы прибавили в цене 25% после очень низких величин в начале мая.

«Идущие вверх нефть и – вниз облигации являются очевидным сигналом того, что инфляция усиливает давление на экономику,- объясняет Питер Шифф.- Несмотря на все разговоры о том, что ФРС одерживает победу в борьбе с инфляцией, факты говорят об обратном – что она ее проигрывает. Сколько еще фондовый рынок сможет игнорировать эту реальность?»

По мнению Шиффа, главному американскому банку понадобится намного более мощное повышение ставки. Скачок госдолга увеличит давление на общественные финансы. Он, кстати, с начала июня вырос более чем на триллион долларов. Рей Далио в июне предупредил, что США находятся в самом начале долгового кризиса.

Сильно пострадают от обвала на рынке облигаций и подъема ставки многострадальные американские банки типа SVB, который пал в марте 2023 года. Он, напомним, очень крупно вложился в гособлигации, стоимость которых после очередного подъема ставки ФРС рухнула. Перепуганные клиенты банка и инвесторы начали в панике продавать акции и снимать деньги с вкладов, что довольно быстро и привело банк к банкротству.