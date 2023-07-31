Остросюжетный «Квест»

Звездный актерский состав впечатляет, в главных ролях выступили Роман Курцын, Олег Тактаров, Маргарита Аброськина, Сергей Рост, Сергей Астахов и другие.



Путь фильма «Квест» к своим зрителям был долгим и извилистым. Два года согласований, скрупулезный подбор актеров, и как результат – потрясающая команда единомышленников по обе стороны камеры. В кадре встретились дебютанты с горящими глазами, готовые рисковать, учиться и выполнять сложнейшие трюки без дублеров, и маститые актеры, сразу увидевшие важность и нужность появления подобных фильмов сегодня. Актер, спортсмен, кинопродюсер и режиссер Олег Тактаров мгновенно дал согласие на съемки в фильме «Квест», причем на абсолютно безвозмездной основе: «Картина мне напоминает детские приключенческие фильмы, на которых я вырос. Например, «Вождь краснокожих» или «Пятнадцатилетний капитан», когда дети попадают в разные ситуации и сами из них выпутываются, используя смекалку, храбрость, дружбу, находчивость».

Съемки фильма «Квест» проходили в Ленинградской области, Карелии и Сочи. Картина буквально нашпигована эффектными экшн-эпизодами: сцены с аквалангами, гонки на мотоциклах и квадроциклах, снятые с использованием технологии Russian Arm (съемки во время движения). Олег Тактаров, сыгравший в картине ключевую роль Лесника, выступал также постановщиком захватывающих драк. Раскрывая секреты кинопроизводства, режиссер Иван Архипов не устает восхищаться дебютантами, которые самостоятельно отрабатывали самые сложные сцены: «Актеры молодые порадовали несказанно. Были против каскадеров и дублеров, все трюки выполняли сами – прыгали со скалы, спускались на альпинисткой веревке по скале, катались на мотоцикле. Причем научились ездить за 15 минут».

Если на киноплощадке молодые ребята и были новичками, то их спортивные регалии говорят сами за себя. Сергей Крюков-Сибиряк, сыгравший парня из детского дома по имени Боба, – мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион всероссийских соревнований по боевому самбо, понкратиону, джиу-джитсу и кикбоксингу. Влад Калистратов, исполнитель главной роли, – чемпион России по всестилевому карате; призёр чемпионата Европы по кикбоксингу; действующий чемпион России по панкратиону. Демьян Дороженко – чемпион Тверской области по боксу. Даяна Гудз, очаровательная главная героиня, – актриса театра ЛДМ и Театра Эстрады им Аркадия Райкина, победительница международных вокальных конкурсов и фестивалей, обладательница Гран-при, имеет первый взрослый разряд по художественной гимнастике. Креативный продюсер Виктория Гудз делится воспоминаниями о съемочном процессе: «Очень важно отметить юных актеров, которые прошли действительно сложные испытания. Не каждый взрослый актер выдержал бы такой марафон! Нам хотелось показать естественные эмоции – усталость, страх, радость. Съемки проходили поздней осенью, и конечно, мы переживали, чтобы никто не заболел. Но спортивная закалка детей, дружная и веселая атмосфера на площадке, поддерживаемая режиссером Иваном Архиповым, позволила несмотря на все трудности, создать картину, непохожую на фильмы для детей последних лет. Наше кино – практически «фарс», основанный на безумных, порой абсурдных и запутанных ситуациях, с быстрыми и динамичными перемещениями в разных обстоятельствах. Мы уверены, что фильм найдет своего зрителя, и каждый сможет примерить на себя образы наших главных героев!».



Режиссер Иван Архипов рассказывает, что в фильме «Квест» он «постарался ненавязчиво, двадцать пятым кадром показать главные жизненные ценности, такие как дружба, взаимопомощь, равенство социальных слоёв и любовь к Родине». А еще он поставил перед своей командой и, в первую очередь, перед собой лично амбициозную задачу – вывести отечественный кинематограф на новый, не уступающий голливудскому, уровень. И судя по реакции на картину первых зрителей, поставленная задача вполне по силам.