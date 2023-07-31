Путин подписал закон о НДФЛ по базовым ставкам для живущих за рубежом работников на «удаленке»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15% с заработков россиян, которые в связи с переездом за границу утратили отечественное налоговое резидентство, оставаясь при этом штатным сотрудником на дистанционной работе, а также некоторых фрилансеров, работающих на российских заказчиков.

В настоящий момент уплата НДФЛ является обязанностью самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом, поясняет «Интерфакс». До тех пор, пока работник остается налоговым резидентом РФ, он платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, если же он перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством государства, налоговым резидентом которого он стал. Подобный подход действует и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ. В случае, если в договоре штатного сотрудника и компании нет пункта о работе за границей, действуют общие правила, согласно которым работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты работником российского налогового резидентства — 30%.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предполагает, что с 1 января 2024 года российские компании будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных сотрудников на «удаленке» даже после утраты ими налогового резидентства РФ.

Такие же ставки должны будут применяться с 2025 года в отношении гонораров фрилансеров за услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем.

Уточняется, что налог будет взиматься, если выполнено хотя бы одно из следующих условий: получатель является налоговым резидентом РФ; ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке; выплату производят российские организации, ИП, обособленные подразделения иностранных структур в РФ.