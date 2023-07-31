Путин подписал закон о штрафах в 30 тыс. рублей за неявку в военкоматы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военные комиссариаты РФ.

Документ, предполагающий также повышение ответственности за неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредставление списков подлежащих мобилизации граждан, опубликован на официальном портале правовой информации.

Для должностных лиц непредставление в установленный срок военкомату списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, влечет штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Закон вводит в том числе ответственность за неоповещение граждан о вызове в военкомат или иной орган, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических — от 350 тыс до 400 тыс.

Непредставление или несвоевременное представление данных о лицах, подлежащих воинскому учету, о принятии их на работу или в образовательные организации либо об их увольнении или отчислении, а также о гражданах, состоящих на воинском учете или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Неявка гражданина без уважительной причины по повестке в указанные время и место повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (в настоящий момент за это полагается штраф в размере от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Несообщение гражданином об изменении семейного положения, образовании, места работы, учебы или должности, а также о переезде на новое место пребывания, неподтвержденных регистраций, повлечет административный штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

При этом несообщение гражданином сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, а также неявка в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий повлечет штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Также норма предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб..за несообщение гражданином, подлежащим призыву на службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

В КоАП вводится новая статья об ответственности за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. В частности, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки лиц, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации таких оповещения и явки, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тыс. до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года.