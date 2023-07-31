«Регулировать курс — не вариант»: Силуанов объяснил ослабление рубля

Падение курса рубля министр финансов РФ Антон Силуанов связал с торговым балансом, временем отпусков и экспортными ценами на углеводороды. Удерживать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, заявил он в интервью ТАСС.

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«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», — заявил Силуанов.

Он также отметил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. Сейчас, по его словам, обратная ситуация: импорт восстановился, а стоимость экспортируемых товаров стала ниже прошлогоднего уровня. Особенно это заметно с газом — в прошлом году были моменты, когда цены на него в пять раз превышали нынешний уровень.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее прежде всего страдают самые незащищенные слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно», — отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что «держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант», так как в России это «уже проходили». Это влечет за собой траты золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли, поэтому «курс у нас плавающий».

