Российские «Солнцепеки» уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ в Херсонской области

Военные РФ нанесли удары по трем украинским командно-наблюдательным пунктам и складу с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передает «Интерфакс».

«Расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Берислав, Веселое и Змиевка», — сообщил Кодрян.

Он добавил, что на Херсонском направлении артиллерией РФ нанесены удары по местам дислокации и военной технике ВСУ в районе Антоновки, Кизомыса и Зеленовки; уничтожены гаубицы 2С1 «Гвоздика» и Д-30 с боевыми расчетами, а также склад хранения артиллерийских боеприпасов. Потери ВСУ составили более 10 человек, уточнил Кодрян.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области, российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый; уничтожена лодка и 10 боевиков.