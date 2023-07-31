Шойгу рассказал о дополнительных мерах по защите от нападений на города РФ с воздуха и моря

Российские военные приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря на фоне атак Украины на города России.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр отметил, что «на фоне неудачного так называемого контрнаступления» ВСУ сосредоточились на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в российских городах и населенных пунктах.

Глава оборонного ведомства сообщил, что в связи с этим «в разы» выросла интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты.