В течение прошедших суток ВСУ продолжали вести попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на Донецком направлении отражены 11 атак противника в районах сел Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск; нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое (ДНР). Потери украинской стороны составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоданиловки, Лесного, Преображенки, Малой Токмачки, Работино и Орехова; отражены атаки врага в районе Старомайорского (ДНР) и Успеновки (Запорожская область), уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Также пресечена деятельность двух ДРГ в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области. Потери противника на обоих направлениях за сутки составили до 275 боевиков, из техники ВСУ потеряли три гаубицы зарубежного производства, в том числе М109 Paladin, М777 (США) и FH-70 (Великобритания).

На Красно-Лиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино (ЛНР), уничтожено до 140 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении российские военные продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) и заняли более выгодные позиции; в ходе ведения активной обороны успешно отражена атака в районе населенного пункта Новоселовское.

«Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили более 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20», — указывается в сводке ведомства.

На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, говорится в сообщении.

«Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», — отметили в Минобороны.

Всего с начала СВО уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 БПЛА, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и других боевых бронированных машин, а также 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточняется в сводке.