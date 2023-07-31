Три приоритета: Володин доложил Путину о результатах «самой протяженной сессии»

Четвертая в этом созыве сессия Госдумы была самой протяженной по времени, с января по июль, фактически до августа, заседания проходили в постоянном формате. В приоритете были законопроекты, имеющие отношение к СВО, новым регионам и противодействию антироссийским санкциям, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Статья по теме: Володин получил ожидаемый ответ, проведя опрос своих подписчиков

«Мы изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, – это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, членов их семьей. Мы создали систему, которая базируются на 77 законах – именно такое количество было принято чисто в этой сфере, – для того, чтобы действительно сформировать целостное законодательство, потому что мы раньше с этими вызовами не сталкивались и, конечно, такие проблемы не решали», — цитирует пресс-служба Кремля Володина.

Второй приоритет, по его словам, касался формирования правового поля новых субъектов РФ. Здесь депутатам помог опыт, когда в единое правовое пространство интегрировали Крым и Севастополь. Спикер Госдумы отметил, что задачи, которые раньше решались в течение пяти лет, сейчас уже практически завершены, осталось принять всего три закона. И это будет сделано в осеннюю сессию. А всего в этой части, по его словам, было принято 54 закона: по охране здоровья, соцзащите, пенсионному обеспечению, функционированию бизнеса и созданию условий для экономики на новых территориях.

«Еще одна тема, которой мы занимались буквально с начала специальной военной операции, – речь идет о противодействии санкциям. Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тысяч санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов», — добавил Володин.

Президент поблагодарил главу нижней палаты парламента и депутатов за работу.

«Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны, и прежде всего, конечно, внешней политики. Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса», — заявил Путин.

Володин отметил, что «новая сессия – это новые возможности», и сообщил, что осенью в Госдуме запланировано проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

