Цены на какао-бобы побили 12-летний рекорд

Стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла $3500 за 1 т. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году.

Статья по теме: Еда дешевеет, но не вся и не везде

Как пишут «Ведомости», скачок цен связан с погодой в Западной Африке, откуда осуществляются основные поставки какао-бобов на мировой рынок. Сейчас в регионе идут проливные дожди, которые создают проблемы на плантациях.

Сообщается, что урожай бобов в Кот-д’Ивуаре в этом году упадет на 20%, а в Гане он будет ниже исторического среднего показателя. Производители шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. уже предупредили о дальнейшем росте цен, а также о возможном ухудшении качества лакомства и уменьшении размеров шоколадных плиток.

В ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать снижения цен, отмечает Bloomberg. Агентство прогнозирует, что высокие цены на сырье для производства шоколада сохранятся до 2024 года.

Сложности наблюдаются в том числе у обработчиков сырья: в частности, заметно сократилась переработка какао-бобов в Великобритании.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предупредил, что рост цен на какао-бобы затронет и Россию. Вместе с тем он отметил, что что чем больше переработанной продукции производится в РФ, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний.

За пределами России цены на какао привязаны к иностранной, в первую очередь, американской валюте, и зависят не только от роста цен на сырье, но и от курсового фактора; главной проблемой эксперт видит концентрацию производственных мощностей в двух странах — Кот-д’Ивуаре и Гане. Он пояснил, что все проблемы этих стран, в том числе из-за климата, ведут к повышению цен.