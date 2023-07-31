В Кремле назвали атаки ВСУ на гражданские объекты в России «актом отчаяния»

Украина сейчас находится в крайне трудном положении; киевский режим совершает попытки террористических ударов по российской территории из отчаяния.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось», — цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, «многомиллиардные ресурсы», переданные странами НАТО Киеву, расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает «большие вопросы» в том числе у западных налогоплательщиков.

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«И, разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, и, конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели, это отвратительно, и с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах киевского режима однозначно говорить не приходится», — подчеркнул Дмитрий Песков.

В связи с ударами дронов по «Москва-Сити» пресс-секретарь президента отметил, что меры безопасности из-за имеющихся угроз в любом случае усилены. «Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима», — рассказал он, добавив, что речь идет не только о Москве, но и о других регионах, подвергающимся атакам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ переносят свои действия на российскую территорию, нанося удары по военным объектам.