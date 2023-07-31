В Москве назвали условие для вывода ядерного оружия из Белоруссии

Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии стало ответом на «дестабилизирующую ядерную политику» США и НАТО.

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Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет «РИА Новости».

«Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — отметил дипломат.

По его словам, говорить о гипотетическом выводе российского ТЯО с территории соседней республики можно будет лишь при условии отказа Североатлантического альянса от подобного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы, а также ликвидации соответствующей инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о решении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие 25 марта; решение о применении ТЯО сохраняется за Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что никакие международные обязательства в связи с этим не нарушаются.