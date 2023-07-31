В Ростовской и Брянской областях сообщили об атаке беспилотников

Украинский беспилотник атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», — написал Богомаз в своем Telegram-канале, проинформировав, что на месте работают оперативные службы.

Накануне вечером, 30 июля, о падении БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль», — написал глава региона, уточнив, что пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Принадлежность дрона устанавливается, добавил губернатор.