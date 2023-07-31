Ведомство Минобороны будет погашать ипотеку погибшим участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий погашение кредитов погибших во время спецоперации участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) через уполномоченный орган Минобороны — «Росвоенипотеку». Закон опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 августа 2023 года.

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В данный момент в случае гибели или смерти заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращаются кредитором. Эта норма применяется ко всем заемщикам — участникам спецоперации независимо от того, являются они участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) или нет. Данное обстоятельство оказывало негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотекам для военнослужащих, а перенос финансовой нагрузки на банки по погашению таких кредитных обязательств привел к существенному росту рисков и необходимости формирования дополнительных резервов.

Согласно подписанному президентом закону, в случае гибели (смерти) или объявления судом умершим заемщика — участника СВО его обязательства по кредитному договору, заключенному с использованием средств целевого жилищного займа, будут погашаться за счет средств федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «Росвоенипотека», подведомственного Минобороны с 2006 года.

Действие данной нормы не будет распространяться на участников НИС, погибших в ходе спецоперации до вступления в силу закона об особом порядке погашения кредитных обязательств участников СВО, то есть до 7 октября 2022 года.

