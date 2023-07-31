ВСУ нанесли удары по центру Донецка, сообщается о двух погибших

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка, в общей сложности в городе произошло примерно 10 взрывов.

«Были прилеты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на "Южном"», — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб ДНР. Уточняется, что обстрел велся, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS и из артиллерийских систем производства стран НАТО.

На данный момент известно о двух погибших и пяти раненых. Пострадавшие доставлены в медучреждения.

По сведениям агентства, в центре города прогремело около 10 взрывов. Согласно данным представительства региона в СЦКК, с 09:25 по 09:50 мск ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 мм и семь реактивных снарядов; два снаряда были сбиты системами противовоздушной обороны в районе дома правительства.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что в результате прямого попадания снарядов в Ворошиловском районе загорелись автобус и две легковые машины.