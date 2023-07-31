Ефимов: московский завод разработал высокоскоростной лифт

В Москве на заводе «МЭЛ» разработали модель лифта со скоростью четыре метра в секунду. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лифт может подниматься на высоту до 220 метров со скоростью четыре метра в секунду. Серийное производство планируют запустить в 2024 году. Лифты предназначены для установки в высотных жилых домах и бизнес-центрах и позволит закрыть спрос рынка на лифты в зданиях до 50 этажей. Подъемник проходит сертификацию на подтверждение соответствия Техническому регламенту Таможенного союза, рассказал Ефимов.

В новых лифтах усовершенствовали силовую часть, переработали каркас. Детали лифта, изготовленные производителем, обеспечивают необходимую скорость, а безопасность обусловлена канатамиповышенной прочности.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, новый цех для скоростных лифтов компания возводит в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Инвертору предоставили в аренду земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново без торгов. Ввод в эксплуатацию цеха позволит создать 85 рабочих мест. Строительство планируют завершить в ноябре 2023 года.

Цех начали строить в ноябре, на данный момент готовность составляет 50%: специалисты закончили сборку металлокаркаса и земляные работы. Финишируют работы по установке перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям.

На заводе «МЭЛ» работают более 800 челове. Предприятие выпускает до 2,5 тысячи лифтов. В 2023 году завод празднует 70-летний юбилей.

Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги.