Европейский бизнес проигрывает конкуренцию американцам и китайцам

Сильнее всего энергетический кризис в Европе и раскрученная им спираль роста цен на электроэнергию ударила, как нетрудно догадаться, по наиболее энергоемким отраслям. К кризису с энергоресурсами добавился и рост цен, связанный с «зеленым» переходом – заменой ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, в котором европейцы лидируют. В первую очередь, угроза нависла над европейскими автопроизводителями и производителями химических веществ и товаров, которые все больше уступают в конкурентной борьбе китайским и заокеанским коллегам.

«Мы попали в опасную ситуацию,- заявил в интервью Bloomberg на Зальцбургском саммите Жак Вандермейрен, директор бельгийского порта Антверпен-Брюгге, одного из крупнейших портов Старого Света.- Для европейской экономики серьезные проблемы в химической промышленности и вторжение на континент китайских электромобилей опасны вдвойне. Европу ждет очень трудное десятилетие».

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У пессимизма Жака Вандермейрена имеются веские основания. На прошлой неделе Европейский Центробанк (ЕЦБ) в очередной раз поднял учетную ставку на четверть процента, что стало девятым повышением ставки. Глава ЕЦБ Кристин Лагард при этом не исключает вероятности повышения ставки и в сентябре.

Высокие цены на электроэнергию оказывают очень сильное давление на европейский химпром, что, в свою очередь, негативно сказывается на объемах перевозимых по морю грузов. В начале июля крупнейшая в мире химическая компания BASF SE, например, присоединилась к коллегам по цеху, которые понизили этим летом прогнозы на 2023 год. Естественно, они делают это не от хорошей жизни. Причины у всех одни – снижается как глобальное производство, так и спрос на потребительские товары и продукты.

По словам Жака Вандермейрена, спад в европейской химической промышленности только в январе-апреле этого года составил 13% в годовом выражении. Такой существенное снижение значительно повышает угрозу переноса химического производства на другие континенты или даже закрытия.

«На следующем этапе начнут закрываться заводы и фабрики,- пророчит Жак Вандермейрен.- Конкурентоспособности химического сектора Европы угрожает серьезная опасность».

Вандермейрен подчеркнул, что в этом году более-менее восстановились только морские перевозки автомобилей, но вся беда для европейцев состоит в том, что это произошло не за счет экспорта европейского автопрома, а благодаря, главным образом, резкому росту импорта китайских электромобилей на континент. Немного радует, по его словам, что импорт китайского автопрома в последние недели все же начал снижаться, но опять же не по причине низкой популярности электрических авто из Поднебесной в Европе, а потому просто что не хватает транспортных мощностей для их доставки. Причем, не хватает не только грузовых судов, но и портовых мощностей.

«Китайцы сильно разочарованы тем, что европейские порты не в состоянии принять все электромобили, которые они готовы поставить,- объясняет Жак Вандермейрен.- Впрочем, частично они могут винить себя сами, потому что перевозят их в контейнерах на контейнеровозах, а это не самый эффективный способ экспорта машин».