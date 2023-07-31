Юлия Мишкинене: «Мне интересно открывать новых людей»

В прокат выходит фильм Марии Лойтер «Как звезды». Он рассказывает о театральной актрисе из Омска, которая приезжает в Москву, чтобы реализовать мечту — стать кинозвездой. Фильм был представлен в программе российского конкурса XXI Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Продюсер картины — Юлия Мишкинене. «Эксперт» поговорил с ней о работе с дебютантами.

— По каким критериям можно понять готов кинематографист к съемкам первого фильма или нет?

— У каждого дебютанта, прежде, чем он приступит к съемкам первого фильма, должен быть готовый продукт, демонстрирующий уровень его профессионализма: короткометражки, ролики. Фильм — большое высказывание, и важно понимать, сможет дебютант совершить его или нет. Дебют — риск для всех. Я стараюсь следить за молодыми авторами и тем, что они делают. Я смотрю короткометражные работы, хожу на показы в киношколы. У меня не так много дебютов: «Шультес» Бакура Бакурадзе, «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Рыба-мечта» Антона Бильжо, и сейчас — «Как звезды» Марии Лойтер. Прежде, чем пуститься в это плавание, я долго общалась с режиссерами. Не было так: «Я хочу дебютировать!» — «Пошли снимать!». Мы присматривались друг к другу, что-то вместе делали и только потом приступали к съемкам.

— В чем ваша мотивация работать с дебютантами?

— Мне интересно открывать новых людей. Ведь после того, как режиссер снимет первый фильм вместе с тобой, с тем пор он будет ассоциироваться с твоим именем. Для меня это важно. С дебютантами интересно работать. Обычно в дебют человек вкладывает все желание снимать кино, весь наработанный к этому времени опыт. Энергия дебюта очень привлекательна.

— Какие риски есть у продюсера при работе с дебютантами?

— Мне не пришлось сталкиваться с какими-то совсем рискованными вещами. То, что я ожидала от режиссеров, я в конце концов и получала. Наверное, есть риски переоценки потенциала. Бывает так, что и сценарий хороший, и команда отличная, а что-то не складывается. Режиссеру может не хватить терпения, нервов, опыта. Можно выйти из бюджета, можно не снять кино. Это бывает очень часто. Но от этих рисков можно подстраховываться включением в команду опытных людей: оператора, художника, режиссера монтажа, и в результате все равно происходит что-то прекрасное.

— Есть ли у дебютантов шанс сделать фильм на частные деньги?

— В моем случае все фильмы дебютантов были сняты без государственной поддержки. И «Шультес», и «Рыба-мечта», и «Интимные места», и «Как звезды» сделаны частными усилиями. Дебютанту это добавляло ответственности. Сейчас Министерство культуры увеличило выделяемый им бюджет на кинодебюты с 25-30 до, насколько я знаю, 50 миллионов рублей. На эти деньги можно при желании снять большой проект. Сейчас многое делается для поддержки дебютов. Индустрии нужна новая режиссерская кровь, — линейка проектов расширяется. Но я пока что дебюты при поддержке государства не делала — так получилось.

— С чего начался проект «Как звезды»?

— Мне нравятся истории, героинями которых становятся две девушки или женщины. Я продюсировала фильм «Очень женские истории», где все новеллы посвящены разным видам отношений между женщинами. И может быть поэтому три года назад Маша Лойтер пришла ко мне с этим проектом. За три года он успел измениться. Если сначала героиням было по двадцать лет, то сейчас им тридцать — персонажи росли вместе с нами. Мы долго работали. Вместе писали сценарий. Привлекали других авторов. Работали с актрисами. Заявляли фильм в Министерство культуры, но поддержку не получили. Решили его все-таки снять, иначе это замысел остался бы словно нарожденный ребёнок. Мы предложили этот проект платформе Start. Они нас поддержали, и мы приступили к работе.

— Насколько ситуация с поиском финансирования и возможностей для проката дебютных фильмов изменилась, с тех пор как вышли «Интимные места»?

— Мы начали работать над «Интимными местами» в 2011 году — больше десяти лет назад. Тогда были другие возможности: люди более охотно давали частные деньги на поддержку кинематографа. У нас тогда были деньги друзей режиссера и наших друзей. Мы сняли это кино вскладчину. Сейчас я не слышала о больших проектах, которые бы запускались на частные деньги, тем более дебютных. Возможно, они есть, но я про них не знаю. Но появились онлайн-платформы, они заинтересованы в контенте. Но я не скажу, что они целенаправленно ищут новых режиссеров. Это частные структуры, перед которыми стоит задача зарабатывания денег.

— Выходит, что вас больше привлекает история, нежели чем перспектива заработать?

— Я каждый раз думаю, что мой следующий проект будет направлен на зарабатывание денег, но потом получается, что мне опять больше интересна история и режиссер. Я не могу сказать, что я бессребреник, но в проекте «Как звезды» история была приоритетом. Мне интересно делать кино. Желательно, что оно что-то зарабатывало. Сейчас, как раз с дебютантом, я буду делать зрительский проект.

— Что за истории по вашим наблюдениям хотят рассказать дебютанты? О чем они?

— Я читаю много сценариев. В прошлом и позапрошлом году я входила в экспертный совет Министерства культуры, и по своему опыту могу сказать, что дебютанты часто выбирают эскапистские сюжеты. Это может быть история о будущем в жанре фантастики, или история о путешествии в жанре роуд-муви. По ним видно, что дебютанты в своем воображении ищут те места, где им было бы интересно и свободно. Как ни странно, очень мало личных историй. Возможно, что мы переживаем период закрытости и непонимания того, что нас ждет дальше. Почему мне понравился сценарий проекта «Как звезды»? Потому что это очень личная история.

— Когда вы говорили с Марией Лойтер о ее фильме, что для нее было приоритетом: успех или личное высказывание?

— В первую очередь она хотела сделать кино, через которое она могла бы выразить себя. Но я не верю, когда режиссер говорит, что его не интересует зрительский успех. Чтобы не снимал режиссер, он все равно хочет, чтобы этот фильм посмотрели как можно больше людей, даже если это радикально авторский проект.

— Насколько успех фильма предопределяется размером его маркетингового бюджета?

— Маркетинговые вложения очень важны, потому что визуального контента очень много. Если потенциальным зрителям не объяснить, чем новый фильм может быть им интересен, они не обратят на него внимание. Раньше для дебютных фильмов большое значение имели фестивали. Если фильм попадал в какую-нибудь из программ Каннского фестиваля или выигрывал конкурс дебютов на «Кинотавре», это становилось событием. Оно привлекало внимание журналистов, и зритель так или иначе узнавал об этом фильме. Сейчас возможности фестивалей ограничены. Остались форматы ориентированные, скорее, для любителей кино: специальные показы, показы с обсуждениями. В любом случае без приложения усилий по продвижению фильма, невозможно сделать так, чтобы он стал успешным.

— Как вы оцениваете якутское кино и активность якутских кинематографистов? Что это за феномен?

— Они начинали с минимальных бюджетов. Снимали фильмы даже на домашние видеокамеры. Зрители шли их смотреть, потому что это было кино про тех, кого они хорошо знали. Мы все хотим посмотреть кино про то, что нам близко. Если бы например кто-нибудь снял кино про журнал «Эксперт», вы бы наверняка пошли его посмотреть. Вам было бы интересно как хорошо знакомый вам мир будет показан на экране. Я не скажу, что к якутскому кино есть интерес в федеральных масштабах. Скорее на него существует мода среди критиков и деятелей культуры. Но то, что в регионах развивается кино, это хорошо, потому что, чем больше будет своего кино, тем больше зрители будут интересоваться кино в целом. Они будут чаще ходить в кинотеатры, и фильмы будут больше собирать денег. У нас такая большая страна, мы о ней так мало знаем, а с помощью кинематографа мы можем узнать ее лучше — фактически посетить тот или иной регион. Кроме того, в регионах возникает инфраструктура для съемок кино. Почему фильмы снимают только в определённых местах? Потому что для съемок нужны профессионалы и техника. Всю съемочную группу привезти в регион очень дорого. Это могут себе позволить немногие. Но если в регионах будут люди умеющие ставить свет, писать звук, дающие в аренду оборудование, это будет полезно всем.