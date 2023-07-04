Акции CarMoney падают на огромных оборотах

Акции «СмартТехГрупп» сегодня выбились в лидеры снижения, теряя к обеду вторника около 9% относительно вчерашнего закрытия. При этом по сравнению с сегодняшним максимумом снижение составляет более 14%.

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По данным сайта finam.ru, к обеду оборот торгов бумагой составил почти 440 млн руб. Для сравнения, в акциях Сбера, которые считаются одной из самых ликвидных российских бумаг, наторговано всего чуть более 17 млн руб.

Вчера минимальная цена акции компании составила 3,15 руб. Сегодня бумага падала до 2,8875 руб., а в районе обеда стоит около 3 руб.

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Таким образом, можно констатировать, что в акциях «СмартТехГрупп» идет очень сильная спекулятивная игра, но продавцы пока оказываются сильнее.

Торги акциями ПАО «СмартТехГрупп» на Московской бирже начались вчера. По сообщению компании, спрос на предложенный акционерами объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты. В дальнейшем акционеры компании предложили рынку дополнительный объем акций в размере не более 6%, мотивировав это необходимостью поддержания ликвидности.

«СмартТехГрупп» владеет 100% ООО «МФК «КарМани», работающим под брендом CarMoney. Основной вид деятельности CarMoney — выдача займов под залог автомобилей. Как говорится в материалах компании, займы выдаются на сумму до 1 млн руб. на срок до 60 месяцев под процентную ставку от 34% до 105,5% годовых. Компания обещает выдавать займы гражданам с любой кредитной историей.