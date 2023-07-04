Акции дня: дорожающая нефть усилила позиции «Лукойла»

Акции нефтяной компании «Лукойл» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 4 июля. Акции подорожали на +2,89% до 5243 руб. за штуку.

Трейдеры покупали акции на перспективы повышения цен на черное золото из-за сокращения ее добычи и экспорта из РФ. Так, в августе Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей сутки.

«Текущее решение в теории должно привести к двум моментам: усилить дефицит нефти на мировом рынке, что должно поддержать цены Brent и снизить дисконт по отношению к Urals, а также к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами, что должно привести к снижению цен внутри России. Как оно будет на самом деле, будем наблюдать. Среди бенефициаров этого решения нам видятся такие компании как Татнефть, Газпромнефть, Лукойл», - считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,30% до 2802,34 пунктов. Индекс РТС упал на -0,43% до 988,64 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:52 мск составила 76,15 долларов за баррель (+1,59%). Российская валюта слабела – 89,55 руб. за доллар.