S&P 500: день независимости от статистики

Торги понедельника были укороченными и не могли не пройти вяло. День независимости в США празднуют только сегодня, но желающих сделать себе особенно длинные выходные нашлось немало и вчера.

«Многих людей сегодня просто нет на рынке, – говорил Reuters исполнительный директор Horizon Investment Services Чак Карлсон. –Сейчас никто не делает больших ставок ни на одну из сторон рынка».

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Объем торгов был мал даже для предпраздничной сессии. По данным Cboe Global Markets, на биржах США из рук в руки перешло 6,07 млрд акций (средний результат последних двадцати сессий – 11 млрд).

И индексы закрыли день в скромный плюс. S&P 500 прибавил 0,12%, Nasdaq Composite – 0,21%, а Dow Jones Industrial Average – 0,03%.

Ярким пятном были акции Tesla, подскочившие на 6,9% после того, как производитель электромобилей сообщил о рекордном объеме их поставок во втором квартале. Те выросли на 83% в годовом исчислении после увеличения производственных мощностей.

Это позволило Илону Маску увеличить отрыв от главы LVMH Бернара Арно в гонке за звание богатейшего человека мира. Его состояние вчера достигло $250 млрд, а у номера два опустилось ниже $200 млрд.

Между тем американская статистика не радовала оптимистов. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9. Аналитики, напротив, ждали роста до 47 пунктов.

Значение этого индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности – и он остается в этой области уже 8 месяцев подряд. Это самая продолжительная подобная серия с 2009 года.

Абсолютное же значение ISM Manufacturing уже соответствует прошлой рецессии – началу пандемии и первым локдаунам. Это его минимальный уровень с мая 2020 года.

При этом рынок уверен, что в июле ФРС поднимет ставку до 5,25-5,5%. Сам регулятор говорит и о двух повышениях. Но в любом случае, разница с околонулевым уровнем, державшимся многие годы, велика.

Часть статистики (например, по рынку труда) намекает на то, что ФРС удастся совершить «мягкую посадку» экономики, провоцируя дальнейший подъем ставки. Но она не может отменить того факта, что существенная часть американского бизнеса не имеет опыта работы в подобных условиях. В прошлый раз такая ставка, как сейчас, была в США в 2007 году, а выше 5,25% - в начале 2001 года.

На прошлой неделе бывший глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли предсказал в колонке на Bloomberg рост доходности U.S. 10 Year Treasury до уровня 2007 года. Уже это, по его мнению, приведет к проблемам, поскольку люди не привыкли к такой стоимости заимствований. «Дальнейший хаос почти гарантирован», - написал он.

Было вчера и другое напоминание о неприятных перспективах. Инверсия доходности двух- и десятилетних казначейских облигаций превысила уровень мартовского банковского кризиса. Она достигла 109,5 – это максимум с 1981 года.

Инверсия считается предсказанием рецессии, хотя от самого этого – вообще-то редчайшего явления – давно можно было устать. Она растет уже год, но это не предел. Согласно исследованию ФРБ Сан-Франциско, спред 2/10 инвертировался за 6-24 месяца перед каждой рецессией с 1955 года. Ложный сигнал за это время был лишь один.

«Мы думаем, что США находятся в состоянии спада, - говорил вчера Bloomberg соуправляющий фонда JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Шреник Шах. – Мы видим явно слабый промышленный или производственный цикл, который также очевиден во всем остальном мире. Эти взгляды привели нас к короткой продаже рисковых активов и длинной позиции по суверенным облигациям».

