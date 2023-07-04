Американский разведчик рассказал о новой тактике ВС РФ по уничтожению ВСУ

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер рассказал о новой эффективной тактике ВС РФ по уничтожения ВСУ.

По его словам, речь идёт об успешном применении российскими военными артиллерийских снарядов для дистанционного минирования.

В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он пояснил, что ВС РФ используют особенные снаряды, позволяющие дистанционно создавать минные поля после разминирования их украинцами, нанося таким образом «сокрушительный удар по противнику».

«То, как это делают русские, очень умно, – экс-раведчик Риттер. – Россия очень эффективно использует их для создания заградительных поясов».

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению Риттера, киевский режим не сможет восполнить потери, которые несут ВСУ.

Проблема, как пояснил он, заключается в том, что у Украины в начале СВО была регулярная армия в размере 260 тыс. человек. Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки, уверен эксперт, уже не найти им замены.

