Apple становится опасной

Последние торги первого полугодия акции Apple завершили на новом историческом максимуме, а ее капитализация достигла $3,05 трлн. Тем самым она стала первой компанией в истории, оцененной по итогам дня дороже $3 трлн.

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Внутри дня она эту планку уже однажды — в январе прошлого года — преодолевала. Но новый рекорд держится до сих пор: хотя вчера акции Apple скорректировались, ее капитализации составила $3,03 трлн. Но разница не только в этом. Сейчас акции Apple на 5,2% выше пика начала 2022 года: это связано с выкупом компанией своих бумаг. Так что на деле ее акционеры сейчас заметно богаче, чем тогда.

В этом плане Apple абсолютно уникальна. Она на фондовом рынке лишь с 1981-го, но уже создала 4,86% всего чистого дохода инвесторов в акции США (дивиденды, выкупы, прирост котировок и прочее) за 1926-2022 год. Она принесла им $2,7 трлн.

В начале года Apple была, согласно исследованию профессора Arizona State University Хендрика Бессембиндера «Shareholder Wealth Enhancement», лидером в этом плане среди компаний США. Но ко вчерашнему вечеру ее акции прибавили еще 48,13%. И это создало не только порядка триллиона долларов богатства акционерам, но и проблемы активным управляющим портфелями.

Доля Apple в некоторых индексах сейчас беспрецедентно высока и при этом имеет шансы еще вырасти. Так, в MSCI All-Country вес Apple составляет 4,7%. Это больше, чем у всех акций Великобритании вместе взятых (на них приходится 3,6%).

В S&P 500 ее доля выросла до 7,6%. Это рекорд в истории индекса. И это очень мешает активным управляющим в их без того традиционно сложной борьбе за результаты лучшие, чем у индексных фондов. Как заявил Reuters стратег Morningstar Робби Грингольд, только 20% активно управляемых взаимных фондов с широким присутствием на рынке США превзошли S&P 500 с начала года.

Но теперь многие из них в принципе не способны — согласно инвестиционной декларации или в силу убеждений — выделить 7,6% в портфеле на одну лишь компанию. В качестве способа защиты от плохих решений выделять на одну компанию не более чем, например, 5%, кажется неплохой идеей. Но когда речь идет о победителях, это мешает показать результат лучше бенчмарка.

Согласно тому же Бессембиндеру, весь доход рынка акций США с 1926 по 2022 год обеспечили всего 3,4% лучших из них. И все же концентрировать портфель очень страшно.

«Если вы активный менеджер, одна из проблем заключается в том, что трудно владеть такой большой долей одной акции, — говорил вчера Reuters технический стратег Strategas Тодд Сон. — Вы ведь будете брать на себя все больший и больший риск. А поскольку эти акции имеют такой большой вес в бенчмарках, то становится действительно очень сложно превзойти их».

И ограничения, вводимые разного рода инвестиционными комитетами на доли акций в портфелях, просто неизбежны. Коллективный разум директоров осознает, что показывать не блестящие, но и не позорные результаты можно десятилетиями, а один колоссальный провал лишит всех их насиженных мест. Маловероятное признание их управляющего одним из лучших по итогам какого-нибудь года такую угрозу не перевесит. Да и ему самому спокойнее — а объяснить можно все.

«Мы просто думаем, что есть другие имена, у которых есть возможность добиться большего», — отметил в комментарии Reuters директор по инвестициям Greenwood Capital Уолтер Тодд. Apple — одно из его крупнейших вложений, S&P 500 — бенчмарк фонда, но правила запрещают ему вкладывать более 5% в одну акцию.

Есть, впрочем, и другой подход — Уоррена Баффета. Его Berkshire Hathaway увеличила долю акций Apple в своем портфеле за I квартал на 7,5% до 46,44%. Он известен как технофоб, но концентрация портфелей, происходившая из-за успеха прекрасных компаний, его никогда не пугала. С начала года Berkshire Hathaway прибавила, правда, 10,72% против 16,05% у S&P 500 — не хватало доли остальных лидеров ралли вокруг искусственного интеллекта. И все же акции компании Баффета уже тоже близки к историческому максимуму.