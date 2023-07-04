Денежное расширение в российской экономике идет с максимальной за последние двенадцать лет интенсивностью

Широкий денежный агрегат рублевой денежной массы М2 в мае увеличился на 1,5% к апрелю, до 86,2 трлн рублей, сообщил Банк России. В годовом выражении, к маю 2022 года, номинальный прирост достиг 24,9%, а с поправкой на инфляцию 21,9%. Оба значения — максимальные с 2011 года.

Первый эпизод стимулирующей денежно-кредитной политики ЦБ имел место весной-летом 2020 года, когда ЦБ наконец-то отреагировал на пандемийный кризис традиционным для крупнейших зарубежных регуляторов (но не характерным для себя) способом — ослаблением, а не ужесточением денежной политики. Банк России несколько раз снижал ключевую ставку и пошел на целый ряд нормативных послаблений в регулировании банковской системы. Это позволило поддержать реальный сектор ликвидностью (монетизация ВВП впервые в новейшей российской истории чуть превысила 50%) и уменьшить глубину кризиса.

Весной 2021 года ЦБ вернулся к нейтральной, а по факту — жесткой денежной политике. Жесткой была и первая реакция регулятора на СВО и первые залпы санкционной войны — ключевая ставка была вздернута до 20%. Бегства от депозитов в результате действительно не случилось, но неизбежная заминка в кредитовании произошла. Благо уже к сентябрю ключевая ставка была снижена до 7,5% годовых и с тех пор пребывает на этом уровне. Вновь были введены успешно протестированные в ковидный кризис регулятивные послабления. Это поддержало рост кредитования, прежде всего корпоративного, и привело к ускорению роста денежной массы. Самостоятельный источник расширения рублевого предложения — резко активизировавшиеся после февраля 2022 года процессы дедолларизации внутрироссийского денежного оборота.

По итогам 2023 года отношение российского ВВП к среднегодовому значению рублевой денежной массы М2 достигнет, по нашей оценке, 55-60%. Это все еще весьма скромный показатель по меркам стран со зрелой денежной и финансовой системой. Для сравнения соответствующий показатель в 2020 году составлял: в Венгрии 69%, в Индии 87%, в Чехии 92%, в США 111%, в Великобритании 163%, в Ю.Корее 165%, в Японии 280% (база данных World Development Indicators Всемирного банка).