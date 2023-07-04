Директор по маркетингу «ВКонтакте» покинул свой пост

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин ушел с этой должности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга VK.

«Директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Володин покинул компанию», — говорится в сообщении.

Володин работал в VK с 2015 года, он занимал пост директора по развитию и партнерствам в «Одноклассниках», а с 2020 года был директором по развитию и коммуникациям единой видеоплатформы VK. В 2021 году Володин стал директором по маркетингу соцсети «ВКонтакте».

«Маркетинг "ВКонтакте" является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в соцсети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться», — приводятся слова самого Володина на портале vc.ru.

Сообщается, что бывший топ-менеджер группы планирует присоединиться к новому проекту, которым займутся покинувшие накануне свои посты в холдинге Марина Краснова и Александр Тоболь.