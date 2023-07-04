Генпрокурор РФ предложил отслеживать криптовалюту в границах СНГ

Генпрокуратура РФ впервые направила запросы о правовой помощи об аресте криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. На VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, который является органом отраслевого сотрудничества СНГ, он предложил странам Содружества скоординировать действия для правового регулирования оборота «виртуальных активов».

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«Специфика виртуальной среды не позволяет осуществлять тотальный контроль за оборотом цифровых активов, в связи с чем криптовалюты привлекательны для преступников, а криптосфера уязвима перед использованием сложных криминальных, в том числе трансграничных схем», — цитирует пресс-служба Краснова.

Если еще несколько лет назад раскрытие и расследование подобных фактов, по его словам, было практически невозможно, то сейчас есть уже успешные примеры по выявлению криптоактивов и наложению на них ограничительных мер.

«Тем не менее все еще сохраняются высокие риски использования криптовалют для перемещения незаконно полученных в том числе коррупционным путем доходов за рубеж. В связи с этим приобретает большую актуальность вопрос унификации подходов к регулированию уголовных процедур, связанных с арестом и конфискацией виртуальных активов. Например, недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты. Не сомневаюсь, что со временем число таких запросов существенно возрастет, однако, их исполнение будет невозможным, если каждая юрисдикция станет использовать собственные процедуры, неприменимые в запрашиваемой стране», — добавил генпрокурор РФ.

В связи с этим он предложил представителям Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана «обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений, в том числе в части правового регулирования ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации». Позже можно будет выработать совместные предложения о «дальнейших скоординированных действиях», добавил он.

