Немецкий экспорт неожиданно упал

Сотрудники Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) вновь испортили настроение канцлеру Олафу Шольцу и его министрам. По уточненным данным, экспорт ФРГ в мае неожиданно упал: по сравнению с апрелем он снизился на 0,1% несмотря на ожидания экономистов, прогнозировавших рост на 0,3%.
«Торговля перестала быть мощным драйвером роста немецкой экономики, как раньше,- приводит Reuters комментарий аналитика ING Карстена Бржески.- Сейчас он (экспорт), скорее, стал тормозом и обузой».
Проблемы с цепочками поставок, усилившаяся в последнее время раздробленность глобальной экономики и неуклонно усиливающаяся способность Китая производить товары, которые он раньше покупал у ФРГ - все это, а также ряд менее важных факторов, по мнению Карстена Бржески, сильно давят на немецкий экспорт. Экспорт в страны Евросоюза снизился на 1,5% в месячном выражении, в США – на 3,6% и в Россиию – на 7,4%.
«Особенно важно снижение спроса на немецкие товары в Соединенных Штатах,- считает главный экономист Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.- С учетом нынешней обстановки, в третьем квартале снижение экспорта, очевидно, продолжится».
Что касается импорта, то он в мае немного вырос – на 1,7%. Несколько смягчает горечь снижающегося экспорта и положительный баланс в торговле – экспорт превышает импорт на 14,4 млрд евро несмотря даже на то, что по сравнению с апрелем торговый баланс тоже снизился – разница между экспортом и импортом тогда была 16,5 млрд евро.
Настроения среди немецких экспортеров в июне заметно ухудшились, утверждается в опросе института Ifo.
«Кроме слабого спроса на внутреннем рынке, мы сейчас также увидели снижение количества новых заказов из-за границы»,- объясняет Клаус Вольрабе из Ifo.
Это тоже плохая новость для немецкого экспорта и ориентированных на него немецких компаний.
«Данные еще больше усиливают малоприятное подозрение, что ждать восстановления экономики сейчас не приходится»,- уверен главный экономист VP Bank Томас Гитцель.