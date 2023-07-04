Немецкий экспорт неожиданно упал

Сотрудники Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) вновь испортили настроение канцлеру Олафу Шольцу и его министрам. По уточненным данным, экспорт ФРГ в мае неожиданно упал: по сравнению с апрелем он снизился на 0,1% несмотря на ожидания экономистов, прогнозировавших рост на 0,3%.

«Торговля перестала быть мощным драйвером роста немецкой экономики, как раньше,- приводит Reuters комментарий аналитика ING Карстена Бржески.- Сейчас он (экспорт), скорее, стал тормозом и обузой».