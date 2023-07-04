Иран официально стал членом ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объявила о вступлении Ирана в число участников объединения.

Соответствующее решение принято на 23-м саммите организации под председательством Индии, проходящем в онлайн-режиме.

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Иран стал девятым членом организации.

По итогам заседания Совета глав государств организации страны ШОС подписали совместную декларацию, передает ТАСС. В ней, в частности, говорится, что члены объединения подтверждают его ненаправленность против других стран и открытость для широкого сотрудничества; подчеркивается, что ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития. Приоритетами провозглашена продовольственная и энергетическая безопасность; 2024 год объявлен Годом экологии ШОС.

В документе в том числе отмечается, что мир переживает трансформационные перемены и вступает в новую эпоху технологического развития; вызовы и угрозы становятся все более разрушительными.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае, изначально в ее состав входили шесть стран — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в объединение вступили Индия и Пакистан. В сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Тегерана в свете предстоящего присоединения к организации.