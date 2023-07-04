Китай жестко ответил Западу в технологической войне

Сильнее всех от объявленных Китаем с 1 августа ограничений на экспорт галлия и германия пострадает Европа. Именно объединенная Европа лидирует сейчас в «зеленом» переходе, замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии.

КНР является крупнейшим в мире производителем этих очень редких и очень дорогих металлов, расположенных по соседству в 14-й группе периодической системы Менделеева и применяемых в электронике, главным образом, в полупроводниках, телекоммуникациях и электромобилях. На Китай приходится порядка 60% мирового производства германия (остальное производят Канада, Финляндия, Россия и США). В прошлом году, по данным китайской таможни, Пекин экспортировал 43,7 тонны этого металла. Что касается галлия, то доля Китая в его производстве составляет почти 80%, а на экспорт в прошлом году ушли 94 тонны, что, кстати, на 25% больше, чем в прошлом году.

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Европа получает из Китая, напоминает Bloomberg, 71% необходимого ей галлия и 45% германия. Не меньше зависимость и, следовательно, уязвимость США от китайских поставок галлия и германия несмотря на то, что рынок этих металлов в прошлом году оценивался всего лишь в 225 млн долларов. Кстати, размеры рынка не удивительны, потому что 1 кг галлия стоит 245 долларов, а германия – 1264 доллара.

Решение об ограничении экспорта этих крайне важных металлов было принято через считанные недели после принятия Евросоюзом новой стратегии экономической безопасности, в которой уделено особое внимание экспорту важных европейских технологий и которая разрешает ограничивать внешние инвестиции, если они могут угрожать национальной безопасности. В стратегии особо не афишируется, но принята она, главным образом, против Китая и России, которых Брюссель, в свою очередь, обвиняет в использовании тактики использования торговли и контроля за критическими материалами и сырьем в политических и даже военных целях.

«То, что сделал Китай,- говорит сотрудник исследовательского центра Брейгеля Симоне Тальяпьетра,- в очередной раз напоминает о суровой реальности: Западу потребуется как минимум десятилетие, чтобы избавиться от зависимости от Китая в поставках этих важных минералов».

ЕС с прошлого года ведет объявленную им в одностороннем порядке торгово-экономическую войну против России, введя 11 пакетов санкций против Москвы и отказавшись от российских нефти и газа.

Такая же приблизительно картина и в отношениях объединенной Европы с Китаем. Так же, как с Россией, далеко не все европейские страны готовы отказаться или сократить выгодные торговые связи с Поднебесной. Почти 7-триллионный китайский рынок имеет жизненно важное значение для европейского автопрома, машиностроения и фармацевтики. Достаточно сказать, что немецкие автопроизводители Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG и Bayerische Motoren Werke AG построили в Китае десятки заводов и что в Китае они продают автомобилей больше, чем в какой-либо другой стране планеты.

В ужесточении европейской стратегии в отношениях с Китаем не обошлось, конечно, без США, которые настоятельно советовали союзникам занять жесткую позицию. После консультаций с Вашингтоном президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен начала регулярно говорить об угрозе слишком тесного сотрудничества с Поднебесной и о необходимости его существенно ограничить. В марте в ЕС вступил в силу Закон о критических сырьевых материалах, призванный ослабить зависимость континента от китайских поставщиков. Вашингтон и Брюссель активно обсуждают создание клуба «покупателей», тоже направленного против Китая и России.

«Китай усиливает не только свой военный потенциал, но и политику дезинформации и экономического и торгового давления на другие страны»,- подчеркнула недавно фон дер Ляйен.

Европа борется с Китаем не только на уровне всего Союза, но и на уровне отдельных стран. Нидерланды, например, объявили на прошлой неделе о запрете продажи определенных видов оборудования для изготовления самых современных чипов голландской компании ASML Holding NV, которая является почти исключительным монополистом в этой отрасли.

ЕК может подать жалобу в ВТО на китайские ограничения экспорта галлия и германия. Однако разбирательство и принятие решения могут занять годы. К тому же, Пекин наверняка воспользуется лазейкой в правилах ВТО и заявит, что ограничения на экспорт галлия и германия должны защитить национальную безопасность КНР.

В Брюсселе беспокоятся, что перебои в поставках галлия и германия могут затормозить «зеленый» переход континента, в котором эти металлы играют важную роль.

«Европа сейчас очень сильно зависит от Китая в области чистых технологий и критических сырьевых материалов,- соглашается Тальяпьетра.- Эскалация напряженности может затруднить для континента «зеленый» переход».