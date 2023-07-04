Минфин наделил правительство возможностью замещать суверенные евробонды

Министерство финансов РФ подготовило поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями замещать суверенные евробонды РФ, в том числе через уступку прав. Решения о необходимости замещения того или иного выпуска кабмин будет принимать дополнительно, сообщили в пресс-службе Минфина.

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«Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Такие изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям Российской Федерации и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов», — сообщили в Минфине.

Там также уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс допускают замещение еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

