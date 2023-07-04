Министерство по внешнеэкономическим связям и адаптации к внешним ограничениям и санкциям должно быть создано в России

Предложение о создании еще одного органа управления федерального уровня выдвинул Институт комплексных стратегических исследований в свежем докладе «О необходимости перехода к "экономике предложения"».

Новое министерство могло бы заняться мерами по снижению негативного влияния санкционного давления, создать расчетные центры и необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру для ВЭД, зоны свободной торговли со странами-ключевыми партнерами России.

Все это нужно не только для налаживания импорта — но главное, для развития экспорта продукции перерабатывающего сектора России.

Кроме нового министерства , авторы доклада предлагают ряд мер для формирования новой системы расчетов в дружественных валютах и рубле:

Банку России предлагается стать маркетмейкером на срочном рынке по инструментам с основными валютными парами из «дружественных» стран и создать специальный орган, который повысил бы ликвидность торгов локлаьными валютами;

банкам — выдавать оборотные кредиты в валютах «дружественных» стран для поддержки экспортеров;

правительству — заключить межправительственные соглашения по торговле в местных валютах (используя как пример соглашение Турция-РФ).

Наконец, считают в ИКСИ, пора расширить программы экспортного кредитования и страхования рисков (в том числе рисков политического характера) на страны Средней Азии, Ближнего Востока, Южной Азии, Африки, а СП с иностранными инвесторами, которые займутся созданием перерабатывающих производств на территории России, дать налоговые льготы.