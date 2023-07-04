Минобороны сообщило о пяти сбитых в Москве и Подмосковье украинских БПЛА

В Новой Москве и Московской области была совершена попытка атаки украинских беспилотников; все дроны были обнаружены и ликвидированы.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что четыре аппарата сбиты на территории Новой Москвы средствами ПВО. «Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отмечают в министерстве.

О сбитых в столичном регионе дронах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале. Жертв и пострадавших нет, на местах работают экстренные службы, также добавил мэр.