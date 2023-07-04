Минобороны сообщило о значительных успехах российской армии в зоне СВО

Минобороны на брифинге 4 июня сообщило о значительных успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно оперативной информации, которую сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки ВС РФ были успешно отражены десять атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное (ДНР). Потери противника составили до 290 боевиков, 9 автомобилей, 2 БМП, 2 пикапа, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30), самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населенного пункта Выемка (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки ВС РФ «Восток» отражены две атаки ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). В районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДГР.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями ВС РФ нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Луговское (Запорожская область). На данных направлениях суммарно уничтожено до 200 боевиков, 4 БМП, 3 автомобиля, 2 гаубиц «Мста-Б», гаубица Д-20 и танк. В районе города Орехов (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки ВС РФ «Центр», ударами российской авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Отражены четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). В районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника составили 135 боевиков, 2 пикапа, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Тимковка (Харьковская область). В районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР) отражена атака ВСУ. Уничтожено 30 боевиков, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки («Гиацинт-С», «Акация»), гаубица Д-20 и артиллерийская система М777 производства США. В районе населённого пункта Песчаное (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 50 боевиков, 3 автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ сбит украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Григоровка и вертолет Ми-8 в районе населённого пункта Новогродовка (ДНР).

Российские средства ПВО сбили два самолёта Су-25 в районе населённых пунктов Георгиевка (ДНР) и Орехов (Запорожская область), перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Площанка, Тополевка (ЛНР), Крынки, Саги (Херсонская область), Гладкое, Нестерянка и Инженерное (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 449 самолётов, 241 вертолёт, 4 887 БПЛА, 426 ЗРК, 10 503 танка и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины РСЗО, 5 330 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 407 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт» Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в ходе «попыток наступательных действий» в зоне СВО.

