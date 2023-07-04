«Нам здесь не рады»: украинская беженка рассказала о жизни в Германии

По её словам, местные жители не рады переселенцам, а сама Германия уже «задыхается» от наплывав беженцев, которые стремятся в эту страну, так как именно немцы создали самые благополучные условия для проживания мигрантов.

«Тебя там никто не выгоняет на работу, поэтому многие люди привыкают к этому, – цитирует Панькевич Pravda.Ru. – Экономика Германии трещит по швам, цены кусаются. Сами немцы жалуются на наплыв мигрантов».

При этом она признала, что многие украинцы довольны проживаем в ФРГ из-за социальных выплат и даже не помышляют о возвращении на родину.

Между тем, пользователи соцсетей прокомментировали высказывания украинки, подчеркнув, что жители Германии не любят не мигрантов из Украины, а тунеядцев.

В частности, они обратили внимание на то, что немцы «пашут» на себя, и им некогда думать об украинцах. Кроме того, беженцев из «незалежной» призвали вести себя в Германии по-человечески.

«Прийти в чужой дом и с наглым выражением лица упасть на диван, с требованием содержания. И какой восторг после этого ожидался от Германии? Нарисовали себе заграничную жизнь розовым карандашом, а её там нет», – резюмировали читатели.

Как ранее писал «Эксперт», жительница Польши выгнала украинскую беженку и её дочь из своего дома из-за борща и пельменей. По данным местных СМИ, Тереза – повар по профессии – рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с её дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.

Со слов женщины, первоначально дела шли хорошо, однако позже гости из «незалежной» стали устанавливать свои порядки, превратив кухню в производственную площадку. В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием.

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Я сказала мужу: если я ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», – резюмировала жительница Польши.