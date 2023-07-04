Низкое качество современных домов усилило серьезную социальную проблему

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает необходимым прописать в Жилищном кодексе норму, что после какого количества жалоб в правоохранительные органы шумных соседей по многоквартирному дому могут принудительно выселить. С просьбой поддержать инициативу он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишет РИА Новости. Агентство ссылается на имеющееся в его распоряжении письмо Чернышева.

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Вице-спикер приводит статистику, согласно которой каждый пятый житель страны ежедневно «страдает от слишком шумных соседей», а главная проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов, — это нарушения сна. От них страдают 30% граждан.

Еще 19% россиян из-за шума стали реже отдыхать дома, 11% отмечают, что шум мешает им работать, 11% стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль, при этом 45% опрошенных вынуждены были решать бытовые конфликты с соседями по подъезду лично, у каждого десятого ситуация доходила до скандала, а каждый четвертый вызывал полицию.

Более половины россиян считают, что соседи в многоквартирных домах не должны регулировать бытовые ссоры самостоятельно, отмечает парламентарий со ссылкой на два исследования. Также он сообщил, что ежегодно фиксируются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые по причине нарушения тишины и порядка в многоквартирных домах.

«Так, в июне 2023 года в результате конфликта из-за шума на лестничной площадке произошло убийство жителя Ростова-на-Дону. Подобные случаи были в других городах России, в том числе в Орске, Анапе, Улан-Удэ. Большинство из них происходит из-за систематических скандалов, требований прекратить нарушения законов о тишине и отсутствия действенных механизмов влияния на нарушителей порядка», — пишет политик.

При этом он упоминает и то, что действующее законодательство уже предусматривает ряд мер по противодействию жителям многоквартирных домов, нарушающим правовые нормы, вплоть до принудительного выселения из жилья по решению суда. Эта норма зафиксирована в статье 91 ЖК РФ. Однако, полагает политик, формулировка, закрепленная в документе, расплывчатая: «систематическое нарушение прав и законных интересов соседей», но без расшифровки понятия «систематическое».

«В связи с вышеизложенным прошу Вас поддержать инициативу об уточнении в Жилищном Кодексе РФ понятия "систематически". Предлагается закрепить показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей на гражданина-нарушителя в течение 12 месяцев как основание подачи искового заявления в судебные органы о принятии решения о принудительном выселении», — написал Чернышов.

Помимо плохого характера, виноваты плохие дома

Проблема шумных соседей актуальна для большого количества граждан, подтверждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Но у медали есть две стороны. Во-первых, соседи, которые действительно нарушают рамки дозволенного. Чаще всего это неблагополучные семьи. Во-вторых, нельзя не отметить тот факт, что в последние годы заметно снизилось качество строительства, и звукоизоляция в многоквартирных домах часто выполняется не по правилам», — рассказывает она.

В результате, констатирует эксперт, соседи начинают слышать даже обычный бытовой шум. Негромкие разговоры, работающий на нормальной громкости телевизор, шаги, звонок телефона и т.д. Очень много жалоб поступает именно от хозяев квартир в новостройках. При этом соседи всего лишь живут обычной, привычной жизнью, но это начинает слышать половина дома.

В свете сказанного, считает Полина Гусятникова, предложение выглядит достаточно абсурдно. Количество заявлений в полицию не может служить критерием, поясняет она. У нас свободная страна и каждый гражданин может прийти и написать заявление в полицию сколько угодно раз. Поэтому здесь возможны злоупотребления. Например, гражданин будет каждый день приносить заявления на соседа, который ему не нравится. Непонятно, что может выступать здесь объективным критерием. Возможно, это должны быть жалобы со стороны не одного соседа, а какого-то минимального количества квартир.

Инициатива в целом может быть полезной, говорит, в свою очередь, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. Главное, по его словам, это очень аккуратное исполнение.

Но, уверен юрист, основные проблемы в общем-то не поменяются. Это, во-первых, вопрос фиксации. Кто и каким образом будет проверять обоснованность этих жалоб? Это будет полиция или сотрудники управляющей компании? Возможно, эти полномочия отойдут в жилищные инспекции? Или для этого придется создать еще какую-то службу?

Но, как бы то ни было, это дополнительные расходы, продолжает Сергеев. На сотрудников, на специальные приборы, измеряющие уровень шума. Которые, скорее всего, будут подлежать обязательной сертификации по аналогии с приборами учета коммунальных ресурсов. На работу в сверхурочное время, ведь шумят-то в основном по ночам. Соответственно вторая проблема — кто платит за этот банкет? Не возникнет ли соблазна у законодателя включить эти расходы в тариф на содержание и ремонт? А с другой стороны, как их еще финансировать?

«При этом проблема безнаказанности шумных соседей уже неоднократно ставила в тупик как собственников, так и специалистов. И если удастся решить хотя бы два обозначенных мной вопроса, то это может стать хорошим и, самое главное, действенным инструментом в борьбе с ними, — указывает Сергей Сергеев. — Единственное, я бы предусмотрел сначала штрафовать нарушителя, причем на круглую сумму. А если нарушение неоднократно повторится, и жалобы будут проверены и признаны обоснованными, то запускать процедуру выселения, которая в любом случае должна проходить через суд».

Добавим к перечисленным предложениям еще одно. В автопроме есть такой метод устранения массовых дефектов, как отзыв автомобилей. Да что далеко ходить: в эксплуатации жилых домов управляющие компании, получив дома в управление, начали массово доводить их до современных критериев по минимизации теплопотерь, заодно улучшая внешний вид, и облицовывать плиточными материалами.

Не стоит ли обязать строителей, в чьих домах недопустимо громко слышно соседей, провести так шумоизоляцию? Расходы на нее, с учетом еще и новой отделки по индивидуальным требованиям жильцов, быстро научили бы застройщиков делать стены достаточно звуконепроницаемыми.