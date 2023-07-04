Новости спецоперации: российский FPV-дрон «Овод» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Оператор БПЛА из Первого армейского корпуса группировки «Юг» ВС РФ при помощи нового российского FPV-дрона «Овод» уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, являвшийся элементом укрепрайона на Авдеевском направлении.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на российского офицера, операция по уничтожению наблюдательного пункта ВСУ осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА.

Первоначально при помощи разведывательного коптера было отслежено местонахождение цели противника и осуществлена съёмка применения ударного дрона, а также реализована функция средства объективного контроля.

При этом оператор FPV-дрона камикадзе «Овод» навёлся по предоставленным ему координатам, спикировал дроном-камикадзе на цель и точно поразил её.

Напомним, финальные испытания нового FPV-дрона, работающего по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает «вид от первого лица», прошли 21 июня текущего под Донецком.

Предельная грузоподъемность этого БПЛА составляет 4 кг, он оснащён цветной камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. Стоимость «Овода» составляет около 40 тыс. руб.

Как ранее писал «Эксперт», в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.