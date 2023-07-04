В родную гавань: оркнейцы хотят сменить британскую корону на норвежскую

20-и с небольшим тысячам жителей Оркнейских островов, архипелага из 70 в подавляющем большинстве необитаемых островов, расположенных в 16 км от северной конечности Шотландии, похоже, надоела британская корона и они хотят стать самоуправляемой частью Норвегии. Как заявил глава местного Совета управления Джеймс Стокан, островитяне недовольны своим материальным положением и хотят большей экономической свободы. Оркнейцы считают, что и в Лондоне, и в Эдинбурге ими пренебрегают и что их вклад в экономику как Великобритании, так и Шотландии значительно превосходит выделяемые властями субсидии и фонды.
«Мы знаем, что внесли в последние 40 лет большой вклад благодаря североморской нефти, но получаемых взамен дивидендов недостаточно для нашего развития»,- цитирует Джеймса Стокана CNBC.
В 2017 году Совет Оркнейских островов проголосовал за то, чтобы они имели «более громкий голос», но до объявления независимости шесть лет назад дело не дошло. Сегодня, 4 июля, Совет будет вновь обсуждать судьбу архипелага. Обсуждение обещает быть долгим и жарким.
Сейчас Оркнейские острова являются одним из 32 округов (муниципалитетов) Шотландии. Кроме Норвегии, островитяне рассмотрят присоединение к Дании или Исландии, а также создание нового коронного владения по типу Нормандских островов (Гернси и Джерси) или острова Мэн. Коронные владения находятся под юрисдикцией британской короны, но не входят в состав Соединенного Королевства. До конца XV века Оркнейский архипелаг входил в состав Норвежско-датского королевства. Шотландии он достался как приданое шотландского короля Якова III за принцессу Маргариту Датскую в 1469 году.
Островитяне отдают предпочтение вступлению в Норвегию, потому что, по словам Стокана, Оркнейские острова принадлежали Норвегии больше времени, чем Великобритании.
«На улице ко мне часто подходят люди и интересуются, когда мы вернем приданое и возвратимся в состав Норвегии,- объясняет он.- Между нами (и норвежцами) огромное сходство. В том числе и культурное».
В заявлении официального представителя правительства Великобритании подчеркивается, что Лондон выделяет для британских сообществ 2,2 млрд фунтов стерлингов (2,64 млрд долларов) и что 50 миллионов из них идет на развитие экономик маленьких шотландских островов, включая Оркнейские. Никаких перемен в территориальном устройстве королевства в ближайшее время не предвидится. Как относятся к планам оркнейцев в Норвегии и Дании, неизвестно.