В родную гавань: оркнейцы хотят сменить британскую корону на норвежскую

20-и с небольшим тысячам жителей Оркнейских островов, архипелага из 70 в подавляющем большинстве необитаемых островов, расположенных в 16 км от северной конечности Шотландии, похоже, надоела британская корона и они хотят стать самоуправляемой частью Норвегии. Как заявил глава местного Совета управления Джеймс Стокан, островитяне недовольны своим материальным положением и хотят большей экономической свободы. Оркнейцы считают, что и в Лондоне, и в Эдинбурге ими пренебрегают и что их вклад в экономику как Великобритании, так и Шотландии значительно превосходит выделяемые властями субсидии и фонды.

«Мы знаем, что внесли в последние 40 лет большой вклад благодаря североморской нефти, но получаемых взамен дивидендов недостаточно для нашего развития»,- цитирует Джеймса Стокана CNBC.