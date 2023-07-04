Оснований для продления нет: МИД РФ сделал заявление о «зерновой сделке»

Срок действия «черноморской инициативы» истекает 17 июля, при этом ситуация с «нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки» продолжает деградировать, сама же «зерновая сделка» превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые» страны». В связи с этим, основания для продления стамбульских договоренностей отсутствуют, говорится в заявлении МИ РФ.

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«Черноморская инициатива, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть – 26,2 млн тонн, или 81% – была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов», — говорится в заявлении МИД.

При этом ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать. За прошедший год ЕС ввел пять новых пакетов антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным ограничениям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт. Из пяти «системных» задач, – переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; поставки запчастей для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса»; транспортная логистика и страхование; «разморозка» активов, – первые три, по всей видимости, сняты с повестки дня, достижение прогресса по оставшимся двум тоже не просматривается, отметили российские дипломаты.

При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, делать не намерены, и вся территория России по-прежнему находится в списке зон военных рисков с «заоблачными» ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия. Меморандум Россия-ООН, как известно, рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует», — резюмировали в МИД РФ.

«Зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. В марте 2023-го первую часть сделки продлили на 60 дней; вторая часть выполнена не была. В середине мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что договоренности продлили еще на два месяца, информацию позже подтвердили в Москве, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправить.

