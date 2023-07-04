От робототехники для детей до видеоисторий: кто стал победителем премии «Импульс добра»?

Понятие «добрый бизнес» прочно вошло в российскую действительность. Оно объединяет социальных предпринимателей, чья деятельность направлена не столько на извлечение прибыли, сколько на решение определенных общественных проблем и задач.

«Недавно мы провели исследование. Основное, что определяет социального предпринимателя, это эмпатия. Практически все говорят о том, что это их основная мотивирующая идея», — рассказывает директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В силу выполняемых ими функций такие компании зачастую и сами нуждаются в поддержке. Это могут быть гранты, льготная аренда и кредиты, образование, акселерационные программы и многое другое. Спектр мер значительно расширился в последние годы, и сегодня ими могут воспользоваться те, кто включен в Реестр МСП с пометкой о социально ориентированном бизнесе.

Кто же стал лучшим?

Премия «Импульс добра» была учреждена Фондом «Наше будущее» и вручается уже 11 лет. Ежегодно она позволяет определять наиболее яркие социальные инициативы не только в предпринимательской среде, но и в ее окружении, среди амбассадоров доброго бизнеса, то есть тех, кто активно его поддерживает и продвигает.

В этом году на соискание премии было подано 355 заявок, но победителей оказалось всего семь в шести номинациях. Лучшим социальным предпринимателем России признан бизнесмен из Санкт-Петербурга, основатель компании «РОББО» Павел Фролов. В его франчайзинговой сети школ робототехники работают уже 400 человек. Она заняты внедрением единой экосистемы для развития EdTech-рынка в стране и обучением не только юных инженеров-новаторов, но и их педагогов.

Направление перспективное не только в плане становления собственной карьеры, но и в целом в рамках национальной повестки о создании качественного кадрового резерва в сфере ИТ-технологий. Школьники занимаются полезным делом и уже с раннего возраста учатся моделировать и программировать роботов.

«Нам нужно вернуть себе лидерство и не только заниматься социальными проектами в России, но и по всему миру», — уверен сам Павел Фролов.

Победителем в номинации «Открытие года» стала одна из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Совместно с Минэкономразвития РФ в 2023 году она запустила программу поддержки социального бизнеса на базе центров «Мой бизнес», позволяющая социальным предпринимателям бесплатно заниматься подбором персонала.

«Учитывая ситуацию, которая есть сейчас на рынке труда, подбор персонала выходит практически на первый план любого бизнеса, а социальное предпринимательство — это, прежде всего, бизнес. Как недавно сказали на ПМЭФ-2023, будут люди — будет бизнес», — объясняет суть инновации директор Северо-Центрального региона HeadHunter и руководитель отдела по работе и с государственными организациями Ирина Котусенко.

Послы социального предпринимательства

В категории амбассадоров в этом году были вручены пять наград. Одну из них как представитель госвласти получила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая уделяет значимое внимание роли социального предпринимательства в развитии социальной сферы в субъектах страны. Во многом благодаря ее энергии, с 2021 года социальные предприниматели могут рассчитывать на грантовую поддержку ведомства в размере до полумиллиона рублей (и до миллиона для организаций из Арктической зоны).

В подноминация «Инфлюенсер» премии удостоена основатель сообщества «Добрый бизнес» Юлия Бондарева из Москвы. Интересно, что девушка раньше уже ее получала, но как лучший блогер, только-только начинавший свой проект. С тех пор она успела рассказать о множестве интересных инициатив. Например, об инклюзивном питерском кластере, куда трудоустраивают людей с ментальными особенностями, или о клинике из Красноярска, которая единственная в стране производит и бесплатно устанавливает лицевые протезы для перенесших онкологию или получивших увечья, о казанском бренде одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья, художнике-аутисте из Астрахани и многих других.

АО «Атомредметзолото» удостоена звания «Компания-лидер». Уже десять лет она проводит свой грантовый конкурс для поддержки социального бизнеса в моногороде Краснокаменск и Краснокаменском районе Забайкальского края.

«Десять лет назад это был один из элементов программы ухода от монозависимости города. Сегодня этот конкурс стал традиционным и ожидаемым», — отмечают представители компании Алексей Шеметов и Виктория Логинова.

Награду для СМИ в этом году разделили онлайн-издание «Мел» из Москвы и радиохолдинг города Павлово Нижегородской области ООО «Радар». Они отмечены за серию материалов о социальном предпринимательстве. И это тоже важно, потому что вдохновляет других заниматься благим делом.

«Это классные мотивирующие истории успеха людей с важной социальной миссией. И таких историй немало в каждом регионе, но при этом медийная поддержка очень важна для каждого социального предпринимателя. Она стимулирует развитие социального бизнеса и привлекает внимание общества, партнеров, власти к лучшим практикам», — считает главный редактор ООО «Радар» Оксана Белякова.