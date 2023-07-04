Овчинский: с 10 по 28 июля в Москве пройдет пятый сезон экскурсий по заводам

Более 150 экскурсий и около 100 мастер-классов на 25 промышленных площадках столицы пройдут с 10 по 28 июля в Москве. Регистрация на участие в пятом сезоне экскурсий уже стартовала на сайте «Открой#Моспром». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Помимо этого, власти столицы продолжают расширять серию онлайн-туров по заводам. На данный момент доступно для просмотра уже четыре выпуска, добавил руководитель департамента. Например, в видео-экскурсиях можно узнать, как собирают готовую квартиру на заводе «МонАрх» или как разрабатывают перспективные модели насосного оборудования на предприятии «ЛГМ». Удовлетворить свой интерес смогут и те горожане, кому интересно, что объединяет десятки компаний легкой промышленности в отраслевом кластере «Кунцево» и где применяется продукция, изготавливаемая на конвейерном производстве «Траяна».

В новом сезоне горожане и жители столицы побывают на производстве лифтовых кабин, косметики, напитков, обучающих игровых наборов, а также обойной фабрике, заводе, где выпускают часовые механизмы, а также других городских предприятиях. На мастер-классах участники смогут изготовить кондитерские изделия и даже хлеб, которым космонавты питаются во время полета.

Со столичной промышленностью благодаря проекту «Открой#Моспром» познакомились более 11,6 млн участников. За пять лет промышленники провели более двух тысяч экскурсий по московским предприятиям и более, чем 500 мастер-классов. Проект получил более семи наград, а в июне этого года занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».