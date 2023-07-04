Польша стала лидером в Евросоюзе по росту цен

Польша вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции. Стоимость товаров и услуг выросла там в июне на 11,5% в годовом выражении. На втором месте — словаки, у них цены подскочили на 11,3%, сообщает польское издание NDP.

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«Мы радуемся, что цены с мая не изменились и годовая инфляция снизилась. Однако это снижение настолько медленное, что в июне Польша оказалась на первом месте в списке стран ЕС с самым высоким ростом цен за год. Гораздо активнее, чем в Польше, уровень инфляции снижался в странах Балтии, которые еще недавно опережали нас в этом отрицательном рейтинге», — говорится в публикации.

По данным национальных статистических учреждений и Евростата, в Польше годовая инфляция снизилась за месяц на 1,5%, в Латвии — на 4,2%, до 8,1%, в Литве — на 2,5%, до 8,2%, в Эстонии — на 2,2%, до 9%, в Словении — на 1,5%, до 6,9%. Самая низкая инфляция наблюдалась в июне в Испании, снизившись на 1,3%, она вышла на уровень 1,9%. Германия оказалась единственной страной Евросоюза, где инфляция на протяжении года только увеличивалась. В июне рост цен там ускорился до 6,4% (после 6,1% в мае). Во всей еврозоне (20 стран) цены выросли в годовом исчислении в среднем на 5,5% (после 6,1% в мае).

«Борьбе с инфляцией не видно конца, о чем свидетельствуют решения центральных банков всех стран. В прошлом месяце решение о повышении ставок были приняты британским банком ВоЕ, норвежским Norges Bank и RBA из Австралии. Данные шаги показывают неуверенность относительно будущего уровня инфляции и сомнение в том, что ее удастся быстро обуздать. В Польше о повышении ключевой ставки речи не идет, наоборот, говорится о ее снижении уже в этом году. Однако, на мой взгляд, этот сценарий не оправдан ни экономическими показателями, ни актуальным состоянием экономики и бюджета», — считает аналитик брокерской компаний Michael/Ström Бартош Валецкий.

