При условии покупки: девелопер стал предлагать в аренду жилье за 1 тыс. рублей

Девелопер «Самолет» запустил программу сдачи жилья в аренду за 1 тыс. рублей в месяц при условии покупки квартиры в любом из своих строящихся проектов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Продукт предлагает покупателям жилья в строящихся комплексах услугу аренды полностью меблированной квартиры на время строительства. При заключении ДДУ покупатель может арендовать квартиру на условиях оплаты ЖКХ и арендного платежа в размере 1 тысяча рублей в месяц. Пилотный проект стартовал 1 июля и продолжится до 31 декабря текущего года», — уточнили в пресс-службе.

Для участия в программе необходимо заключить договор долевого участия для покупки квартиры в любом из строящихся проектов «Самолета». Затем нужно выбрать съемную квартиру (с ремонтом, мебелью и техникой) в готовых проектах застройщика и заключить договор аренды не менее чем на шесть месяцев. Средний расчетный срок аренды жилья по программе – два года, помимо 1 тыс. рублей в месяц, нужно будет оплачивать только услуги ЖКХ, подчеркнули в компании.

Кроме того, «Самолет» предлагает еще одну программу по долгосрочной аренде жилья, доступной широкому кругу людей. Ежемесячные платежи по ней начинаются от 25 тыс. рублей.

