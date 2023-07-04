Продажи автомобилей «Москвич» в России в июне увеличились более чем в полтора раза

Автозавод «Москвич» в прошлом месяце реализовал более 1,5 тыс. машин, нарастив продажи в 1,7 раза.

«В июне завод продал 1 504 автомобиля, из которых почти 1 250 — уже поставлены на учет», — сообщает пресс-служба предприятия.

Всего со старта продаж реализовано больше четырех тысяч кроссоверов «Москвич», указывается в сообщении.

Отмечается, что на данный момент дилерская сеть «Москвича» представлена 55 точками продаж и обслуживания в 25 городах РФ. «Завод продолжает расширять географию своего присутствия, и скоро автосалоны марки появятся еще в 31 городе», — подчеркивается в пресс-релизе.

Весной прошлого года французская Renault, владевшая московским автозаводом с 1998 года, объявила, что покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» стал собственностью столичного правительства, позже его переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В августе стало известно, что ПАО «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном распределении долей в капитале АЗ «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд руб. Серийная сборка на заводе стартовала в ноябре.