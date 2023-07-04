Путин отметил, что авторитет и влияние ШОС продолжают укрепляться

Президент РФ Владимир Путин выступил на онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Путин приветствовал присоединение к объединению Ирана. «Менее, чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача — помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу», — подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Белоруссии. «Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — заявил президент РФ.

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По словам российского лидера, авторитет и влияние ШОС продолжают укрепляться.

Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств ШОС за поддержку во время попытки вооруженного мятежа в РФ. «Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим», — сказал президент.

Также он пригласил молодых людей из стран ШОС принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который состоится в Сочи весной следующего года. «Хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, на то, что с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира», — сообщил Владимир Путин.