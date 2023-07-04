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Путин выразил уверенность в победе России

4 июля 2023, 15:07
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, в ходе которой выразил уверенность в победе России.

«Сомнений в этом нет, – подчеркнул российский лидер. – Хочу поблагодарить всех, кто живёт в Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал». 

И, конечно, самое главное для нас, как отметил глава государства, необходимо поддерживать движение вперёд вместе с Россией. 

«Это принципиальный, самый важный вопрос», – резюмировал Путин.

Как писал «Эксперт», ранее Путин заявил, что ни на одном из участков при контрнаступлении Украина успехов не имела, у них большие потери.
 