«Росатом» начал поставлять Индии изотопы для диагностики онкологических заболеваний

Госкорпорация «Росатом» начала поставки российской изотопной продукции в Индию.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Русатом Хелскеа» (РХК, медицинский дивизион госкорпорации).

«АО "В/О "Изотоп" (входит в РХК) поставило первую партию генераторов германия-68/галлия-68 (Ge-68/Ga-68) производства ЗАО "Циклотрон" (г. Обнинск) в рамках нового контракта с локальным дистрибьютором продукции медицинского назначения Esente Healthcare в Республику Индия"», — указывается в сообщении.

Отмечается, что речь идет не о единичной поставке. В соответствии с договоренностями, в течение года Индия получит в общей сложности 40 генераторов.

Ранее индийская Центральная организация по контролю за стандартами на лекарственные средства выдала при содействии АО «В/О "Изотоп"» регистрационное удостоверение на коммерциализацию генераторов Ge-68/Ga-68 российского производителя.

Изотоп Ga-68 применяется в ядерной медицине для диагностики широкого спектра онкологических заболеваний на ПЭТ-сканерах (позитронно-эмиссионная томография), он позволяет проводить свыше 100 тыс. диагностических процедур в год по всему миру.

ЗАО «Циклотрон» — ведущий российский производитель циклотронных радиоактивных изотопов и источников излучения. Продукция предприятия востребована в том числе в высокотехнологичных космических проектах. «Циклотрон» впервые в мире наладил коммерческий выпуск генераторов германия-68/галлия-68, что дало старт активной разработке и применению радиофармпрепаратов на основе галлия-68 в РФ и за рубежом.

По словам заместителя гендиректора АО «В/О «Изотоп» по коммерческим вопросам Антона Шаргина, поставки генераторов германия-68/галлия-68 в рамках контракта с дистрибьютором Esente Healthcare открывают новые возможности для расширения присутствия «Росатома» на индийском рынке ядерной медицины и позволяют обеспечить рост товарооборота по изотопной продукции между двумя странами.