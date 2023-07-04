Российские военные нанесли артиллерийские удары по воинскому эшелону ВСУ в Харьковской области

Российская авиация нанесла 11 ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны Украины на Купянском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении авиация группировки войск "Запад" нанесла одиннадцать ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14 ОМБр и подразделений ТерО», — приводит слова Зыбинского Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» также рассказал о нанесении удара по воинскому эшелону в районе Балаклеи (Харьковская область), в результате чего ликвидировано пять боевых машин противника.

«Артиллерией группировки огнём из РСЗО "Торнадо-С" с применением управляемых реактивных снарядов нанесен удар по воинскому эшелону в районе Балаклеи. Уничтожено пять боевых машин противника РСЗО "Ураган"», — отметил он.

Помимо этого, уничтожен минометный расчет западнее Новоселовского и два пункта боепитания в районе Кисловки, сообщил Зыбинский.

«В районе села Дергачи военнослужащие подразделения специального назначения с применением беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили РЛС дальнего обнаружения П-18», — говорится также в сообщении.