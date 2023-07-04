«Ростех» передаст «Газпрому» четыре газоперекачивающих агрегата для «Силы Сибири»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») поставит на магистральный газопровод «Сила Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт.

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Оборудование позволит увеличить пропускную способность участка газопровода «Ковыкта-Чаянда» в Иркутской области, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что договор на поставку агрегатов заключен между компаниями «ОДК Инжиниринг», которая является единым поставщиком газотурбинного оборудования ОДК для топливно-энергетического комплекса, и «Газпром комплектация» — централизованным поставщиком «Газпрома»).

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Завершение изготовления и отгрузка агрегатов намечены на конец текущего года.

Как отметил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, госкорпорация обеспечивает газоперекачивающим оборудованием все стратегические проекты газового трансфера в РФ. «Надежные и эффективные агрегаты ГПА-16 созданы с применением самых современных технологий, они полностью соответствуют высоким стандартам "Газпрома", предъявляемым к оборудованию такого уровня. Сегодня более 90 газотурбинных агрегатов ГПА-16 работают по всей России, в том числе на магистральном газопроводе "Сила Сибири" и Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале», — подчеркнул Артяков.

Агрегаты ГПА-16 предназначены для промышленной обработки и сжатия газа на компрессорных станциях, поясняется в пресс-релизе. «Они созданы на базе промышленных газотурбинных двигателей ПС-90ГП2 (производитель — АО "ОДК — Пермские моторы") и выпускаются рыбинским предприятием "ОДК — Газовые турбины" с 2011 года», — указывается в сообщении.

«Наше сотрудничество с компанией "Газпром" включает комплексные поставки энергетического и газоперекачивающего оборудования и комплекс услуг по сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинных агрегатов в течение всего их жизненного цикла. Таким образом мы активно способствуем решению задач по снабжению российских и зарубежных потребителей необходимыми энергоресурсами», — приводятся слова гендиректора ООО «ОДК Инжиниринг» Андрея Воробьева.

Топ-менеджер отметил, что в 2023 году суммарная мощность поставленного госкорпорацией газотурбинного оборудования для «Силы Сибири» превысит 500 МВт.