Для рубля настал момент принятия решения

Рубль даже с утра, когда рынком правят спекулянты, не попытался развить вчерашний скромный успех и стал дешеветь. К обеду пара доллар-рубль обновила локальный рекорд, уйдя в район 90,2, откуда в дальнейшем начался откат.

По итогам дня рубль закрылся снижением на полпроцента. Последняя сделка прошла по котировке 89,18 руб. за доллар.

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С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль торгуется на верхней границе долгосрочного восходящего коридора. Поэтому спекулянты сейчас не будут агрессивно играть на понижение курса российской валюты, и с большим удовольствием присоединятся к первым признакам роста рубля.

Однако фундаментально рубль выглядит очень слабо, и в такой ситуации на технический анализ уповать не стоит.

«Российская валюта по-прежнему находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки», — пишет в своем обзоре эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, ставящий также в укор национальной валюте высокие бюджетные расходы.

Такая ситуация может вполне привести к тому, что «россиянин» уверенно уйдет выше 90 руб. за доллар и тогда на валютном рынке может начаться небольшая паника: доллары и юани начнут ажиотажно скупать как физические лица, так и крупные компании, переводя часть рублевых запасов в защитную валюту.

При таком сценарии курс быстро уйдет в район 100 руб. за доллар, что вызовет не только скачок инфляции, но и бросит тень на нынешний этап противостояния западным санкциям.

Поэтому многие эксперты ждут вмешательства монетарных властей. Наиболее действенным шагом для обуздания падения рубля стало бы решение обязать экспортеров продавать 60-80% валютной выручки на Московской бирже. Но пока достаточно было бы и просто выхода ЦБ на биржу.



Но не исключено и то, что Банк России резко поднимет ключевую ставку, отправив ее выше 10% годовых. Это повысит доходность безрисковых вложений, таких как облигации и депозиты, но сильно ударит по экономическому росту.

В любом случае, какое-то решение в ближайшее время должно быть принято. Если мы увидим рубль дешевле 90 руб.-долл., то это так же будет означать, что в ЦБ приняли соответствующее решение, как и в том случае, если российская валюта начнет укрепляться.

В существующих же реалиях эксперты не видят поводов для существенного укрепления курса рубля.

«Технически имеются риски, что доллар вполне может подорожать до 92 руб., в т. ч. благодаря активизации спекулянтов на рынке, однако подчеркнем, что рост будет носить локальный характер. По нашим оценкам, справедливая стоимость американской валюты на Мосбирже 86-88 руб., куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке», — полагает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Менее радужные прогнозы дает Бабин. «Для устойчивого и продолжительного отскока курса рубля от многомесячных минимумов пока не наблюдается признаков существенного улучшения ключевых факторов ослабления национальной валюты. Поэтому снижение пары USD/RUB в район 85 руб. и стабилизация котировок в диапазоне 85–90 руб. сейчас рассматривается лишь в качестве оптимистичного сценария на июль», — говорит эксперт.

Рынок акций падал первую половину дня. Но в последнее время просадки часто выкупаются, что мы и наблюдали сегодня. По итогам дня Индекс Мосбиржи подрос на 0,5%.

Нельзя сказать, что падающий рубль оказал сегодня серьезную поддержку акциям экспортеров, рублевые доходы которых растут с удорожанием доллара. Даже бумаги из одного сектора экономики торговались сегодня разнонаправленно.

Так, акции «Лукойла» взлетели на 2,9%, в то время как «Роснефти» - подешевели на 0,4%. Капитализация ММК выросла на 1,3%, а более экспортоориентированная «Северсталь» снизилась на 0,3%. Негативную для банковского сектора слабость рубля Сбер отыграл снижением на треть процента, а ВТБ неожиданно вырос на серьезные 2,7%.

В целом такая картина говорит о том, что на рынке есть деньги для покупок и отсутствует желание продавать. Но при этом в сильный рост Индекса Мосбиржи никто не верит. Поэтому инвесторы подкупают отставшие от рынка и своих прямых конкурентов бумаги, а спекулянты присоединяются к любому намечаемому движению.